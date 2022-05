Celine Dion: Seltenes Foto mit groß gewordenen Söhnen zum Muttertag

Celine Dion, die in den vergangenen Wochen immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, hatte als dreifache Mama am Muttertag endlich mal wieder Grund zum Feiern. Sie verbrachte den besonderen Tag mit ihren drei Söhnen, René-Charles (21) und den Zwillingen Eddy und Nelson (beide 11).

Celine Dion: Entspannter Muttertag mit ihren Söhnen

Auf Instagram präsentierte sich die Musikerin aus diesem Anlasse ganz entspannt, ohne Make-up in einem Sweatshirt. Sie posiert auf einem seltenen Foto mit ihren Söhnen, die inzwischen richtig erwachsen aussehen, und mit einem Kerzen dekorierten Kuchen. In der Bildunterschrift schwärmte Dion davon, wie "glücklich" sie sei, mit ihren drei Kindern zusammen zu sein - zudem zeigte sie Anteilnahme für Opfer des Ukraine-Kriegs.

"An diesem Muttertag fühle ich mich sehr glücklich, bei meinen Kindern sein zu können und ich denke an Mütter in der Ukraine und auf der ganzen Welt, die ihre Kinder verloren haben und an jene Mütter, die sich ständig Sorgen darüber machen, wie sie ihre Kinder schützen können", schrieb die Sängerin, deren Ehemann und Vater ihrer Söhne René Angélil 2016 verstorben ist.

"Diese Mütter sind wirklich die Mutigen und ihnen allen widme ich diesen Muttertag. Wir beten, dass sie Frieden und Trost für ihre Familien finden", so Dion in ihrem Posting.