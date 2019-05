"GoT"-Star Sophie Turner über Ehemann: "Hat mein Leben gerettet"

"Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner hatte bekanntlich mit Magerwahn und Depressionen zu kämpfen.

"Kalorien zählen hat meinen Verstand übernommen"

Im Gespräch mit der Sunday Times verriet die Schauspielerin nun, dass aufgrund ihrer extremen Diäten sogar ihre Periode ein Jahr lang ausgesetzt hatte. "Da habe ich entschieden, zur Therapie zu gehen", erzählte Turner über ihren Mager-Wahn.

"Ich war mir in jungen Jahren meines Körpers zu bewusst", erzählte der Serien-Star. Es hatte ihre mentale Gesundheit gefordert, als 13-Jährige mit der Rolle der Sansa Stark in "Game of Thrones" weltberühmt zu werden. Auch das Mobbing in den sozialen Medien habe Turners Wohlbefinden geschadet.