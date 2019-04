Warum GoT-Star Sophie Turner Harington sein Spitzengehalt gönnt

Für die achte Staffel hätten Kit und seine Co-Stars Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke und Nikolaj Coster-Waldau jeweils 500.000 Dollar (umgerechnet 446.000 Euro) pro Folge bezahlt bekommen, plauderte ein Insider gegenüber der britischen Tageszeitung Daily Mail aus.

Laut der Quelle sollen Sophie Turner und ihre Serien-Geschwister Maisie Williams und Isaac Hempstead Wright etwa 175.000 Dollar (umgerechnet 156.000 Euro) für jede der sechs Folgen in der letzten Staffel erhalten haben.

Ende der Serie sei "wie ein Todesfall in der Familie"

Das Ende der "Game of Thrones"-Serie zu filmen, sei "wie ein Todesfall in der Familie" gewesen, so Turner. Sie verliere den Charakter, den sie so lange gespielt habe.