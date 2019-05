Sophie Turner & Joe Jonas: Teure Flitterwochen nach Billig-Heirat

Musiker Joe Jonas und "Game of Thrones"-Star Sophie Turner haben sich vor Kurzem getraut. Die heimliche Hochzeit in Las Vegas soll nur 600 Dollar gekostet haben.

Die Flitterwochen werden nun vermutlich etwas teuer: Das frisch vermählte Paar soll diese angeblich in den San Vicente Bungalows in West Hollywood verbringen, erzählte ein vermeintlicher Insider gegenüber der US-Plattform Page Six.

Jonas & Turner: Flitterwochen im Privat-Bungalow

Viele Promis schätzen die Privatsphäre der Bungalows. Zu den bekanntesten Besuchern gehören etwa Steven Spielberg, Lady Gaga und Jennifer Aniston.

Laut Quelle soll das Paar am Donnerstag in einem der sechs romantischen Bungalows am Gelände des Clubs eingecheckt haben. " Joe und Sophie haben entschieden, ihre Flitterwochen an einem romantischen Ort zu verbringen, an dem sie totale Privatsphäre genießen können. Sie können sich alles, was sie wollen, zu ihrem Bungalow bestellen und sich nicht darüber sorgen, gesehen oder fotografiert zu werden", verriet der Insider.