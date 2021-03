"Girls Aloud"-Star Sarah Harding: "Weihnachten 2020 war wahrscheinlich mein letztes"

Die britische Sängerin Sarah Harding hat Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Mit der Diagnose und den potenziellen Folgen geht die 39-Jährige offen um. "Im Dezember 2020 sagte mir mein Arzt, dass das bevorstehende Weihnachtsfest wahrscheinlich mein letztes sein werde", zitierte die Zeitung The Times am Wochenende vorab aus Hardings Biografie "Hear Me Out", die demnächst erscheinen soll. Eine genaue Prognose wolle sie demnach aber nicht. "Ich verstehe nicht, wie man das wollen könnte", so Harding.