George Clooney: "Kann mir Trump im Gefängnis-Overall vorstellen"

Optimismus, den Clooney unter anderem der Abwahl Donald Trumps verdankt. "Wir sind an einem Punkt der Weltgeschichte, an dem die Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle spielen müssen. Und wenn wir einen Präsidenten haben, der sagt, dass die Medien der Feind des Volkes sind und sich das weiterverteilt, dann kann Duterte auf den Philippinen auch sagen: 'Nun, die Medien sind der Feind des Volkes'. Wenn aber diese Macht am 20. Jänner von uns genommen wird bei der Amtsübergabe von Donald Trump an Joe Biden, wird auch das etwas verändern. Es wird sehr viel schwerer etwa für Viktor Orban werden, so zu argumentieren. Jetzt ist er in Ungarn Präsident auf Lebenszeit. Aber diese autoritäre Sprache, die wir überall auf der Welt sehen? Das wird schwerer, wenn man nicht mehr auf die Vereinigten Staaten zeigen und sagen kann: 'Nun ja, die machen das ja auch'", so Clooney.

Im Gespräch mit dem Süddeutsche Zeitung Magazin ging der Schauspieler noch weiter. Demnach könne er sich vorstellen, dass Trump "bald in einem Overall steckt, der zu seiner Hautfarbe passt" und spielt damit auf die orangefarbenen Anzüge an, die in den Gefängnissen der USA getragen werden. "Da kommen eine Menge Zivilklagen auf ihn zu. Ich glaube, wenn jemand aus meiner Familie an Covid-19 gestorben wäre, würde ich ihn verklagen", so Clooney.