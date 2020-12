Branchenkenner: Neue "Sex and the City"-Serie ohne Kim Cattrall

Die Gerüchteküche um ein "Sex and the City"-Comeback brodelt in Hollywood mal wieder gewaltig. Wie ein gut informierter Branchenkenner gegenüber Page Six behauptet, soll das Erfolgsformat als limitierte HBO-Max-Serie auf den Bildschirm zurückkehren und alle Originalstars enthalten - mit Ausnahme von Kim Cattrall, die wiederholt erklärt hat, dass sie kein Interesse daran hat, noch einmal Samantha Jones zu geben.

"Sex and the City"-Neufauflage ohne Kim Cattrall?

Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw, Kristin Davis in der Rolle der Charlotte York und Cynthia Nixon als Miranda Hobbes sollen demnach mit von der Partie sein. Wann mit dem angeblichen "Sex and the City"-Comeback zu rechnen ist, hat der Branchenkenner nicht verraten. Laut Page Six sollen die Gerüchte zudem bisher weder von Sarah Jessica Parker noch HBO bestätigt worden sein.

Sarah Jessica Parka heizte Gerüchte um Comeback an

Im September des letzten Jahres hatte die ehemalige Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker, die auch Produzentin der Show war, gegenüber Entertainment Tonight gesagt, dass sie daran interessiert wäre, "einige Folgen von 'Sex and the City' zu machen, aber ich würde es nicht 'Neustart' nennen, ich würde es als einen 'erneuten Besuch' bezeichnen".