Schauspieler Gaspard Ulliel nach Skiunfall gestorben

Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist tot. Er starb im Alter von 37 Jahren nach einem Skiunfall, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Verweis auf sein Management und seine Familie berichtete. In übereinstimmenden Medienberichten hieß es, der Unfall habe sich am Dienstagnachmittag in Savoyen ereignet.

Ulliel wurde am 25. November 1984 in der Nähe von Paris geboren und erlangte unter anderem mit dem Film "Mathilde - eine große Liebe" von Jean-Pierre Jeunet Bekanntheit. 2005 erhielt er für seine Rolle in dem Film einen César als bester Nachwuchsschauspieler.