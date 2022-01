Bob Saget: Rührender Abschiedsbrief von Witwe Kelly Rizzo

"Full House"-Star Bob Saget ist am 9. Jänner überraschend gestorben. Der Schauspieler wurde tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Es habe zunächst keine Hinweise auf Drogenkonsum oder ein Verbrechen gegeben, teilte die Rechtsmedizin vom Bezirk Orange County in Florida mit. Fünf Tage nach seinem überraschenden Tod ist der US-Schauspieler und Komiker Bob Saget beigesetzt worden. An der Bestattung in Los Angeles hätten Familienangehörige, Freunde und Kollegen teilgenommen, berichtete die Zeitschrift People am Freitag. Auf Fotos von der Zeremonie waren unter anderem John Stamos, Candace Cameron Bure, Mary-Kate und Ashley Olsen und Jodie Sweetin zu sehen.

Kelly Rizzo teilt rührende Abschiedsworte

In einem rührenden Abschiedsbrief an ihren verstorbenen Mann wandte sich auch nun Sagets trauernde Witwe Kelly Rizzo an die Öffentlichkeit. Das Paar hatte sich 2015 durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und 2018 geheiratet. "Kelly ist völlig am Boden zerstört. Bob war ihr bester Freund und die Liebe ihres Lebens. Sie waren so glücklich zusammen und so glücklich, dass sie sich gefunden haben", berichtete kürzlich ein Insider gegenüber People. "Sie hatten die beste Ehe und sie haben sich auf einer so tiefen Ebene verbunden. Sie weiß nicht, wie sie ohne ihn weitermachen soll."