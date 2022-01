Rätsel um Bob Sagets Tod: Polizei gibt neue Details bekannt

Bob Sagets letztes Telefonat mit seiner Frau

Wie das Magazin People außerdem berichtet, soll Saget nur Stunden vor seinem Tod mit seiner Frau Kelly Rizzo gesprochen haben. Der Schauspieler soll einer Quelle zufolge nach seiner Stand-up-Show am Samstag in der Nähe von Jacksonville, Florida, "in den frühen Morgenstunden am Sonntag" mit Rizzo gesprochen haben. Saget "war so aufgeregt, von einer großartigen Show zu kommen und er klang wirklich glücklich", wird die Quelle zitiert. "Er sollte am nächsten Tag nach Hause fliegen", fügt der Insider hinzu.

Als Rizzo, die Saget 2015 durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und 2018 geheiratet hatte, später nichts von ihrem Mann hörte, rief sie das Hotel an und es wurde ein Sicherheitsdienst auf das Zimmer geschickt. Der plötzliche Tod ihres Ehemannes soll Rizzo schwer zusetzen.

"Kelly ist völlig am Boden zerstört. Bob war ihr bester Freund und die Liebe ihres Lebens. Sie waren so glücklich zusammen und so glücklich, dass sie sich gefunden haben", berichtet die Quelle. "Sie hatten die beste Ehe und sie haben sich auf einer so tiefen Ebene verbunden. Sie weiß nicht, wie sie ohne ihn weitermachen soll."