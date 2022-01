Orlando Bloom wurde fast von TV-Moderator überfahren

Seiner Co-Moderatorin Lorraine Kelly beichtete er: "Ich hätte Orlando Bloom einmal fast überfahren. Er ist in Henley vor mein Auto gestiegen."

Passiert ist aber zum Glück nichts Schlimmes.

Henley-on-Thames ist eine Stadt in England, welche für ihre berühmten Bewohner und gehobene Gesellschaft bekannt ist. Der Schauspieler stellte seiner Mutter angeblich sogar seine Verlobte Katy Perry zum ersten Mal in einem örtlichen Pub in der Gegend vor.