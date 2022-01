Ungustl: Katy Perry spricht über Orlando Blooms nervigste Angewohnheit

Weihnachten mit Familie & besonderes Geburtstagsgeschenk für Orlando Bloom

Katy Perry sprach auch darüber, wie sie Weihnachten mit ihrer 16 Monate alten Tochter Daisy gefeiert hat und was sie Orlando Bloom, der am 13. Jänner 45 Jahre alt geworden ist, zum Geburtstag geschenkt hat.

"Ich habe ihm ein Kind geschenkt, was ein großes Geschenk ist", witzelte Perry zunächst. Dann fuhr sie fort: "Er mag es, durch den Wald zu streifen. [...] Also habe ich ihm eine Menge Ausrüstung für sein Auto besorgt, und wir hatten ein schönes Abendessen und alles war das Großartigste auf der Welt."

Auch Weihnachten gestaltete sich ganz zum Wohlgefallen der Musikerin. "Ich habe Weihnachten mit meiner Familie gefeiert, was unglaublich war", schwärmte Katy Perry. Es sei bisher ihr liebstes Weihnachfest gewesen, weil ihre Tochter inzwischen groß genug sei, um zu begreifen, was man ihr schenkt. "Aber wir feierten am 2. Januar", verriet sie außerdem bei der Gelegenheit.