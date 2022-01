Schluss mit lustig: Kate Perry meldet sich mit neuem Image zurück

Auch wenn Katy Perry selbst mit Babybauch noch für Hit-Songs sorgte, wurde es musikalisch nach der Geburt von Töchterchen Daisy und aufgrund ihrer aktuellen Las Vegas-Show dann aber doch etwas ruhiger bei uns. Nun meldete sich die Sängerin mit einem neuen Dance-Track zurück. Die bisher gewohnten bunten und schrillen Outfits legte sie für ihr neues Image allerdings ab.

Katy Perry erfindet sich (wieder) neu

2017 überraschte Katy Perry mit einer frechen Wasserstoff-blondierten Kurzhaar-Frisur. Dem blond blieb die Sängerin auf der Bühne und in ihren Videos längere Zeit großteils treu - die Zeit scheint nun vorbei zu sein. Gemeinsam mit Star-DJ Alesso veröffentlichte der "I Kissed A Girl"-Star am Montag den neuen Song "When I'm Gone". Dabei zeigte sich Katy Perry im Video von einer Seite, die man so bisher noch nicht von ihr kannte. Mit langen schwarzen Haaren, Backround-Tänzern, aufwändigen Choreographien und sexy Outfits scheint die gewordene Mutter auch musikalisch ein neues Kapitel für sich zu starten. Erinnert sie in ihrem Wet-Look dennoch ein bisschen an Kim Kardashians Outfit auf dem roten Teppich der Met Gala 2019.