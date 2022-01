Heidi Klum unten ohne in "neuem Lieblingskleid"

Heidi Klums letzter Red Carpet-Aufritt ist zwar schon eine weile her, für ihren nächsten Event-Besuch hat sich die GNTM-Chefin aber offenbar schon ein neues Outfit zugelegt. Auf Instagram präsentiert sich die 48-Jährige in einem quietschgelben Kleid von Designer Peter Dundas, das ausgesprochen tiefe Einblicke gewährt.

Heidi Klums neues Kleid: Mehr als nur ein "Beinschlitz"

"Mein neues Lieblingskleid", schreibt Klum zu Fotos und einem Video, in dem sie zu Marilyn Monroes Hit "I Wanna Be Loved By You" in der asymmetrischen geschnittenen Robe posiert. Auf Unterwäsche scheint das Model dabei zu verzichten. Der Beinschlitz des Kleides geht gekonnt in einen Rückenausschnitt über und gewährt tiefe Einblicke. Schlüpfer und BH würden da wohl die Gesamterscheinung stören.

Heidi Klum scheint sich in der freizügigen Kreation des norwegischen Modemachers, der sei 2015 Kreativdirektor bei Roberto Cavalli ist, sichtlich wohl zu fühlen. Ob und wann man Klum in ihrem neuen Lieblingsdress in der Öffentlichkeit zu sehen bekommt, bleibt aber noch abzuwarten.