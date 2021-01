Filip Pavlovic gewinnt RTL-"Dschungelshow"

Von der "Bachelorette" in den Busch: Reality-TV-Kandidat Filip Pavlovic hat sich einen Platz im RTL-Dschungelcamp 2022 gesichert. Der 26-Jährige gewann am späten Freitagabend die Dschungel-Ersatzshow des Senders und damit das "Goldene Ticket" nach Australien. Nebenbei sicherte er sich auch noch 50.000 Euro Preisgeld.

Pavlovic geht mit Cordalis und Glööckler in den Dschungel

Pavlovic wird - so der Plan - in Down Under nicht nur auf Kakerlaken, Spinnen und Schlangen treffen, sondern unter anderem auch auf Musiker Lucas Cordalis und Modeschöpfer Harald Glööckler. Beide hatten schon zuvor erklärt, bei der nächsten Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dabei sein zu wollen.