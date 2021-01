Dschungelshow Tag 11: Ex-Kandidat David Ortega liefert wohl kuriostesten Auftritt

Eigentlich geht es bei der RTL-Dschungeshow in diesem Jahr darum, Teilnehmer für das nächste reguläre Dschungelcamp in Australien zu finden. Weil sich mit dem diesjährigen Ersatz-Konzept, immer nur drei Anwärter gleichzeitig für drei Tage in ein "Tiny House" zu schicken, nicht genug Drama aufbauen lässt, setzt man heuer auf Rückblicke der vergangenen Staffeln. Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich plaudert dazu in jeder Liveshow mit Ex-Kandidaten der jeweiligen Sendungen und wärmt so manchen Zwist nocheinmal auf.