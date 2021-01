Fehler in der "Dschungelshow": Zuschauer wittern Betrug

Am Tag 8. in der "Dschungelshow" von RTL mussten die drei aktuellen Kandidaten Oliver Sanne, Sam Dylan und Christina Dimitriou bei einer Prüfung ihre Buchstabier-Fertigkeiten unter Beweist stellen: Während der ehemalige "Bachelor" Sanne und Reality-Star Dimitriou die Aufgabe hatten, mit Bällen in einen Korb zu treffen, sollte der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat Wörter buchstabieren.

Zuschauer belustigt über Rechtschreibfehler

Den Nachnamen "Zietlow" sowie das Wort "Drehwurm" buchstabierte Sam richtig. Bei "Känguru" haperte es etwas. Doch bei einem Begriff wusste offenbar der Sender selbst nicht, wie er geschrieben wird: Bei dem Wort "Karussell" zeigte RTL bei dem zu lösendem Begriff "Karussel" als richtig an.

Einige Twitter-User witterten sogleich einen Betrug des Senders. Im Scherz forderten einige, dass aufgrund dieser "Schiebung" nun der ausgeschiedene ehemalige Erotik-Star Bea Fiedler ins Finale einziehen müsse.

"Eindeutiger Betrug am Endverbraucher! Bitte sofort die komplette Show wiederholen oder alternativ direkt Bea Fiedler das Ticket geben", schreibt zum Beispiel ein User.

Anderen war es einfach nur ein Fest, dem Sender den Fehler unter die Nase zu reiben.