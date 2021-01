Tränen in der "Dschungelshow": Pleite-Beichte und traurige Geständnisse

In der Freitagsausgabe der RTL-"Dschungelshow" haben "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan (29) und Christina Dimitriou (29) große Gefühle gezeigt. Dylan offenbarte den Zuschauern zwischenzeitlich unter Tränen, dass er am liebsten die Show verlassen wolle. Zuvor hatte es zwischen ihm und Dimitriou einen Streit gegeben, bei dem später keiner mehr so recht wusste, wie es eigentlich dazu gekommen war.

Tränenbeichten in der Dschungelshow

Dimitriou, bekannt aus der Show "Temptation Island", berichtete unter Tränen von einer schweren Schulzeit, in der sie auch mal Schläge einstecken musste. "Die Menschen, die so etwas mit einem machen, sind Unmenschen", sagte sie.

Auf RTL.de berichtet Dimitriou, die an Multipler Sklerose (MS) leidet, zudem von dieser Zeit und ihrem Umgang mit der chronisch-entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung. Sie sei erst vierzehn Jahre alt gewesen, als sich der erste Schub bemerkbar machte. An das erste Mal, als sich die Krankheit bemerkbar machte, kanns sich Dimitriou noch klar erinnern: "Da war ich in meinem Kinderzimmer, bin wach geworden, ich habe Fernsehen geguckt", erzählt sie und fährt fort: "Dann habe ich den Fernseher ausgemacht, zack, und in dem Moment sehe ich so auf einmal aus dem Nichts alles verschwommen und komplett so Doppelbilder."

Vor allem die Augen würden ihr Schwierigkeiten bereiten. "Ich könnte eines Tages daran erblinden", schilderte sie ihre Sorgen dem Sender.