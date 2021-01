Dschungelshow: Fremdschäm-Alarm bei Ex-Bachelor Oliver Sanne

Nach und nach wird seit einer Woche das Personal getauscht - in der aktuellen Dreier-Gruppe aus dem insgesamt zwölfköpfigen Teilnehmerfeld befinden sich Reality-TV-Star Christina Dimitriou, "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan und der einstige "Bachelor" Oliver Sanne - sichtlich stolz auf seine Zeit als Rosenkavalier. Man muss als Zuschaur schon starke Nerven haben, um seine Erzählungen zu ertragen. Die Frage von Mitcamper Dylan, wie es denn beim "Bachelor denn abläuft", lenkt dieser umgehend in eine - man ahnt es - unangenehme Richtung. "Wen ich jetzt flachgelegt habe, oder was?", fragt er in die Runde, ehe er ausholt. Er sei eben "kein Kind von Traurigkeit, so Sanne mit einem Grinsen im Gesicht. Das Ziel als Bachelor sei "selbstverständlich" Sex bei jedem "Dreamdate" in der Show. Aus dem Kopfschütteln kam man dabei kaum noch heraus.