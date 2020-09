Erotik und die "wa(h)re" Liebe: Lilo Wanders wird 65

1994 gewann der Sender Vox Wanders als Moderatorin der Sendung "Wa(h)re Liebe", die in den folgenden Jahren ein großer Erfolg wurde. Die Sendung war ein Novum in der deutschen Fernsehlandschaft und widmete sich in ungekannter Direktheit den Themen Sex, Liebe und Pornoindustrie.

2004 folgte das Aus für "Wa(h)re Liebe", anschließend wurde es deutlich ruhiger um Wanders, die allerdings weiterhin auf Theatertourneen geht und hin und wieder bei Gastauftritten in Fernsehserien oder Fernsehshows zu sehen ist. Außerdem bietet sie zusammen mit ihrer alten Weggefährtin Olivia Jones geführte Stadtteilrundgänge für Touristen durch Hamburg-St. Pauli an.

Eine "tragende Männerrolle in einem Fernsehfilm" wäre jedoch immer noch reizvoll, unterstreicht Reinhardt gegenüber der dpa: "Damit ich mal zeigen kann, was ich wirklich kann." Am liebsten wäre er "Tatort"-Kommissar. "Gern schräg, aber eben nicht definiert als Schwuler. Das ist alles, was ich immer gekriegt habe." So hat er 2002 als Barkeeper im Fernsehfilm "Was für eine Nacht" Christoph Waltz bezirzt und 2016 im Wolfgang-Petersen-Film "Vier gegen die Bank" als "sehr schwuler" Maskenbildner Til Schweiger und Jan-Josef Liefers geschminkt. "Eine Minute. Aber das haben sie dann rausgeschnitten. Das habe ich auch eingesehen. Die Szene war leider am Ende für den Film überflüssig."