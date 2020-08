Was Tom Neuwirth alias Conchita Wurst "unten drunter" trägt

Über etwaige Reaktionen hat sich der Künstler noch keine Gedanken gemacht.

„Wie werden sie reagieren? Hoffentlich positiv, denn die Bilder sind so toll geworden und die Wäsche von Skiny begleitet viele Menschen in Österreich ja schon seit der Kindheit. Ich bin sehr froh darüber, dass diese heimische Marke sich auch für eine durch und durch österreichische Kampagne entschieden hat“, meint er.

Viel Spaß vor der Kamera

„Der Fotoshoot war total entspannt. Mit Inge Prader konnte eine tolle Fotografin für das Projekt gewonnen werden, mit der ich einerseits schon zusammengearbeitet habe und die ich für ihren ruhigen Arbeitsstil schätze, weil es mitunter am Set auch hektisch werden kann. Ganz anders bei diesem Shoot, es war einfach toll und hat Spass gemacht, auch gedanklich in die verschiedenen Stationen eines Tages zu schlüpfen“, erzählt Neuwirth, der jetzt auch bald wieder im TV zu sehen sein wird.

„Durch die aktuelle Situation sind natürlich viele Gelegenheiten, live vor Publikum Musik machen zu können, nicht zustande gekommen, was sehr schade ist. In jeder Krise steckt aber auch eine Chance, und darauf versuche ich mich zu konzentrieren. Ich freue mich schon sehr auf die ,Amadeus Austrian Music Awards’ am 10. September, die ich heuer zum dritten Mal moderieren darf, und auf andere TV-Projekte, an denen ich mitwirken darf.“

Tom wird ProSieben-Moderator

Wie zum Beispiel an der neuen ProSieben-Show „FameMakers“, die TV-Urgestein Stefan Raab konzipiert hat. Die Musikshow (die Kandidaten singen unter einer schalldichten Kuppe) wird der Künstler als Tom Neuwirth und nicht als Conchita moderieren. „Ich freue mich sehr, die Performer auf ihrem Weg zum Fame zu begleiten. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie sie die FameMaker und die Zuschauer verblüffen werden.“