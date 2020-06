Tamara Mascara über Hass im Netz: „Es trifft einen einfach“

Und auch noch Größeres ist in Planung – eine High-Class-Revue-Dinnershow.

„Meine große Inspiration sind die großen Häuser Moulin Rouge und Crazy Horse in Paris, an dem orientiere ich mich, aber eben mit Dragqueens. Und das Ganze wird im Gegensatz zu herkömmlichen Travestieshows eine Storyline haben, in der es darum geht, dass ein besonderes Kind mit der Schwierigkeit aufwächst, sich zu Dingen hingezogen zu fühlen, die in unserer sozialen Welt nicht als normal gelten“, erzählt sie.

Eine fixe Location im ersten Wiener Gemeindebezirk hat sie dafür auch schon ins Auge gefasst. Starten soll das Ganze dann im Winter.