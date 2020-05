"Neger" und "Stirb doch!": Rebecca Horner und Isabel Meili über Hass im Netz

„Es gibt sehr viele konservative Leute, die in die Oper gehen, und ich glaube, für manche ist es ein Thema, dass ich nicht weißer Hautfarbe bin und in einer großen klassischen Tanzkompanie tanze. Und die fragen sich, was will sie dort, oder was macht sie in einem Schwanensee, sie ist eine schwarze Frau, sie hat doch nichts in einem klassischen Ballett verloren“, erzählt Horner.