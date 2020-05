Promis wie Natalia Ushakova über Hass im Netz: „Wollte nicht mehr leben“

„#unhatehuman ist ein sehr sinnvolles Projekt. Wörter können Waffen sein und man darf die Macht, Kraft und Wirkung von Wörtern im Netz nicht unterschätzen“, ist sich Kabarettistin Nadja Maleh sicher.

Auch Schauspielerin Kristina Sprenger musste schon so einiges über sich ergehen lassen. „Es fangen ja manche Dinge ganz nett an, du gefällst mir so, bitte schreib mir zurück und so weiter. Aber wenn man dann nicht reagiert, dann wird das ganz schnell ungeduldig und sehr böse und meistens auch sehr ordinär“, so die Mimin.