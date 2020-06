Narben aus der Kindheit: Martin Leutgeb erinnert sich an Traumatisches

Das ging so weit, dass sich der Bub vor lauter Stress und Angst vor der Schule sogar übergeben musste. „Jeder ist eine Pflanze und braucht eine besondere Pflege, die sie gedeihen und wunderschön werden lässt. Und bei mir war halt mein Lehrer derjenige, der der Pflanze einen Stein raufgelegt hat und dann konnte sie nicht wachsen. Den Stein habe ich weggeschubst, aber ich erinnere mich noch an die Kraft, die es brauchte, ihn wegzubekommen. Nach fast 50 Jahren sind diese Muster noch gegeben“, so der Schauspieler, der sich damals mehr Hilfe von seinen Eltern gewünscht hätte.

Auch Kabarettistin Gudrun Nikodem-Eichenhardt (Kernölamazonen) musste sich in ihrer Jugend traumatischen Erlebnissen stellen. „Man sagt ja immer, Kinder sind grausam, ist auch in Ordnung so. Bei mir war Übergewicht immer ein Thema. Schon als Kind in der Schule war’s so, dass sie mir mit Stricknadeln nachgelaufen sind und gesagt haben, man müsse mir das ganze Fett auslassen“, erinnert sie sich.