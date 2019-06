Heidi Klum und Drag: "Kultureller Missbrauch" made in Germany

Was ist eigentlich "Drag Race"?

Zum Hintergrund – " RuPaul’s Drag Race" ist eine US-amerikanische Castingshow, in der ein gutes Dutzend gestandene Dragqueens jedes Jahr um den Titel der besten Künstlerin kämpfen. Dabei müssen sie sich in verschiedensten Challenges behaupten, von Design über Lip-Syncing und Comedy, bis hin zu Fotoshootings, Videodrehs und Laufsteg-Performances. Alles unter der Schirmherrschaft von "Drag-Mama" RuPaul Charles, der – ähnlich wie Heidi – seit den 90er Jahren federführend in seinem Metier ist. Soweit ist das Format dem von " Germanys Next Topmodel" natürlich nicht unähnlich.

In den letzten Jahren avancierte die Sendung zum Kultphänomen, weit über die Grenzen der LGBTQ+-Community hinaus.