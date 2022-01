Emotionale Worte: Versöhnung bei Britney Spears und Schwester Jamie Lynn?

Britney Spears: Neue Einblicke in Vormundschaft

In ihrer jüngsten Nachricht an ihre Schwester gab Britney Spears auch weitere bisher unbekannte Einblicke in ihre 13-jährige Vormundschaft, welche vor wenigen Monaten beendet wurde: "Aber ich denke, wir müssen beide der Tatsache zustimmen, dass unsere Familie nie so hart zu dir war wie zu mir. Was unser Vater mir angetan hat, das tun sie nicht einmal Kriminellen an."

Anschließend ging sie weiter auf ihr Leben während der Vormundschaft ein. "Kennst du jemanden, der so hart gearbeitet hat wie ich und die Stunden, die ich in diesen 13 Jahren investiert habe, nur um für 4 Monate ohne Grund weggeschickt zu werden? Und ich werde nicht einmal erwähnen, was mir angetan wurde an diesem Ort", fuhr Britney Spears fort und erinnerte sich dabei an einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung. Auch Kaffee soll der Sängerin verboten worden sein. Immer wieder hätte die Musikerin erfolglos probiert, Kontakt zu Jamie Lynn Spears aufzunehmen und bei ihr Hilfe zu suchen. Sie wäre weiters "schockiert" darüber, dass ihr Vater Jamie Spears nicht hinter Gittern sei.