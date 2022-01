Britney Spears zu Schwester Jamie Lynn: "Hör auf mit den verrückten Lügen"

Britney Spears: "Das sieht dir gar nicht ähnlich"

Nachdem sich Britney Spears bereits zuvor zum Interview und dem Buch auf Twitter meldete, teilte sie nun erneut eine Nachricht an ihre Schwester auf Social Media. Darin dementierte sie den Messer-Vorfall: "Ich war nie mit einem Messer in deiner Gegenwart und hätte auch nie daran gedacht." Weiters behauptete sie, dass Jamie Lynn lügen würde: "Also bitte, bitte hör auf mit deinen verrückten Lügen für die Hollywood-Bücher. Jetzt und nur jetzt weiß ich, nur eine abscheuliche Person würde so etwas über jemanden erfinden." Der "Baby One More Time"-Star fügte außerdem hinzu: "Ich bin eigentlich sehr verwirrt darüber, dass du so etwas erfindest. Das sieht dir ehrlich gesagt gar nicht ähnlich."