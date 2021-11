Spears stichelt gegen Christina Aguilera - und entfacht Streit zwischen Fans

Jahre lange Rivalität?

Mit den Worten gegen Christina Aguilera schüttete die "Baby One More Time"-Sängerin Öl ins Feuer, denn im Laufe ihrer Karrieren gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um eine angebliche Rivalität zwischen den beiden Popsängerinnen. Einst standen sie noch gemeinsam als Kinderstars auf der Bühne des "Micky Mouse Clubs" und feierten dort ihre ersten Erfolge im Showgeschäft. Zu Beginn ihrer Solokarrieren wurden die beiden Frauen allerdings öfter miteinander verglichen und standen dadurch in Konkurrenz zueinander.

Spears-Posting entfacht Streit erneut Streit zwischen Fans

Über die Jahre sprachen Medien nicht selten davon, dass die beiden Sängerinnen unter anderem deswegen verfeindet wären. Viele Fans nahmen das sogar zum Anlass, sich aus solidarischen Gründen in zwei Gruppierungen aufzuteilen, um so gegenüber ihrem jeweiligen Idol Beistand auszudrücken. Auch aktuell kommt es auf den Social Media Kanälen der Sängerinnen in den Kommentarleisten aufgrund von Spears' jüngsten Posting wieder zu Streitereien zwischen der beiden Fangemeinden.