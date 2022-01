Britney Spears: Karriere-Erfolg für ihren Verlobten Sam Asghari

Sängerin Britney Spears und ihr Partner Sam Asghari gaben im September 2021 ihre Verlobung bekannt. Doch auch beruflich scheint es für den Schauspieler gut zu laufen. Neben einigen kleineren Auftritten in amerikanischen TV-Serien ergatterte sich der 27-Jährige nun auch Filmrollen neben Hollywood-Größen.

Sam Asghari: Bald in "Magic Mike 3"?

Erst im November letzten Jahres verkündete Channing Tatum, dass es einen weiteren Teil von "Magic Mike" geben wird. Unter dem Titel "Magic Mike's Last Dance" sei die Produktion für den amerikanischen Streaming-Dienst HBOmax bereits in Planung. Originalregisseur Steven Soderbergh wird dafür wieder mit an Bord sein. Nun brachte sich auch der Verlobte von Britney Spears mit dem dritten Film der erfolgreichen Striptease-Streifen in Verbindung. Der Schauspieler teilte ein Foto von sich, auf dem er ohne T-Shirt zu sehen ist. Zum Bild seines stählernen Sixpacks schrieb Sam Asghari: "Ich bin bereit für Magic Mike 3."