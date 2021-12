Seltene Aufnahmen: So groß sind die Söhne von Britney Spears bereits

Auch der Verlobte des "Baby One More Time"-Stars, Sam Asghari, begleitete die 40-Jährige und ihre beiden jugendlichen Kinder in die interaktive Kunstausstellung. Ein Einblick in einen normalen Familienalltag der Sängerin, den man bisher nicht allzu oft zu Gesicht bekam. Auf den Aufnahmen fällt auf: Die beiden Söhne von Britney Spears, welche aus ihrer zweijährigen Ehe mit dem Tänzer Kevin Federline hervorgingen, sind fast erwachsene Männer geworden.