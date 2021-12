Britney Spears attackiert Fernsehmoderatorin Diane Sawyer

Es ist eines der bekanntesten Interviews von Britney Spears: 2003 gab die Sänger der Fernseh-Legende Diane Sawyer ein intimes Interview. Im Zuge der Beantwortung vieler sehr persönlicher Fragen brach der "Baby One More Time"-Star vor laufender Kamera in Tränen aus. Die traurigen Bilder gingen um die ganze Welt. In einem seither wieder gelöschten Beitrag sprach sich Spears nun gegen die Moderatorin aus und erinnerte sich an den belastenden Tag zurück.

Britney Spears: Instagram-Beitrag gegen Diane Sawyer

Am Sonntag veröffentlichte die ungekrönte Pop-Prinzessin auf ihrem Instagram-Profil eine längere Nachricht, in der sie sich unter anderem über Diane Sawyer und das gemeinsame Interview mit ihr aussprach: "Wagen wir es, das Interview mit Diane Sawyer in meiner Wohnung vor fast 20 Jahren zu vergessen???", schrieb die 40-Jährige. "Was war mit dem 'Du liegst falsch'-Ansatz??… und damit, mich zum Weinen zu bringen???"