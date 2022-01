Riesige Spinne: Demi Lovato zeigt neues Kopf-Tattoo

Demi Lovato präsentierte in einer für begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story ihr neues Kopf-Tattoo. Auf ihrem rasierten Schädel trägt die Sängerin nun eine große Spinne in Schwarz, welche sie sich bei Promi-Favorit Dr. Woo stechen ließ. Die zweifache Grammy-Nominierte sorgte erst vor einigen Tagen für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie sich erneut in eine Entzugsklinik einwies.

Demi Lovato erklärt ihr neues Spinnen-Tattoo

In einem Beitrag, welcher ebenfalls nur für 24 Stunden aufrufbar war, erklärte Lovato ihre Bedeutung hinter ihrem neuen Körperschmuck: "Großmutter Spinne hat uns viele Dinge beigebracht", schrieb Lovato.