Demi Lovato: Erneuter, heimlicher Aufenthalt in Entzugsklinik

2018 war der der ehemalige Kinderstar Demi Lovato beinahe wegen einer Drogen-Überdosis ums Leben gekommen. Wegen ihrer Drogen- und Alkoholprobleme hat sie sich in der Vergangenheit bereits zwei Mal in einer Klinik behandeln lassen. Nun berichtet das Magazin People unter Berufung auf Insider, dass die Sängerin und Schauspielerin in vergangenen Jahr still und heimlich eine weitere Suchttherapie in einer privaten Einrichtung abgeschlossen haben soll.

Demi Lovato: Erneuter, heimlicher Klink-Aufenthalt?

Eine Quelle erzählt, dass die 29-jährige Grammy-Nominierte inzwischen aus der Behandlungseinrichtung nach Hause zurückgekehrt ist und ihre Nüchternheit und psychische Gesundheit nach ihrer fast tödlichen Überdosis im Jahr 2018 bewahrt hat.

"Demi setzt sich für ihr Wohlergehen ein und plant ihr ganzes Leben lang regelmäßige Check-ins, um sicherzustellen, dass sie sich selbst an die erste Stelle setzen", so der Insider.