Miley Cyrus: Was läuft da mit "Liily"-Drummer Maxx Morando?

Die Daily Mail veröffentlichte außerdem Fotos, auf denen Miley Cyrus und Marando auf dem Balkon von Mileys Zimmer unter anderem in einer engen Umarmung zu sehen sind. Die Sängerin und der Drummer haben sich bisher noch nicht dazu geäußert, welcher Art ihre Verbindung ist. Fans spekulieren allerdings, dass der ehemalige "Hannah Montana"-Star seinen neuen Song "You" für Mornado geschrieben haben könnte. Darin singt Cyrus unter anderem: "I got some baggage. Let's do some damage. I am not made for no horsey and carriage. You know I'm savage. You're looking past it. I want that late-night sweet magic. That forever lasting love. But only if it's with you."

Übersetzt: "Ich habe etwas Gepäck. Lass uns Schaden anrichten. Ich bin nicht für Pferde und Kutschen gemacht. Du weißt, dass ich wild bin. Du schaust darüber hinweg. Ich will diese süße Nacht-Magie. Diese ewige Liebe. Aber nur, wenn es bei dir ist."