Demi Lovato: Dealer missbrauchte mich in Nacht der Überdosis sexuell

In einer neuen Youtube-Doku mit dem Titel "Demi Lovato: Dancing with the Devil" spricht die Musikerin offen über ihre langjährige Drogenerfahrung. Ende Juli 2018 wurde Lovato aufgrund einer Überdosis einer nicht näher benannten Substanz ins Krankenhaus eingeliefert. Infolge dessen erlitt sie drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Nun gibt sie Einblicke in ihren Kampf gegen die Sucht.

Demi Lovato: Offene Worte über Drogenmissbrauch

So erzählt Levato unter anderem, dass sie in den Wochen vor ihrer Überdosis mit Drogen experimentierte. Zum Teil mit solchen, die sie zuvor nie ausprobiert hatte. Sie habe Methamphetamin mit MDMA, Kokain, Marihuana, Alkohol und dem Opioid Oxycodon gemischt und damit ihr Schicksal herausgefordert. Sie habe auch Heroin konsumiert.

Eines Nachts - ungefähr einen Monat nachdem sie sechs Jahre Nüchternheit gefeiert hatte - sei sie sogar auf einen "Drogen-Einkaufsbummel" gegangen, der so intensiv war, dass sie nicht wisse, wie sie diesen überlebt hat. "Das allein hätte mich umbringen können", sagt die Sängerin.

Dealer missbrauchte sie in Nacht von Überdosis

Auch auf die Nacht ihrer Überdosis kommt die 28-Jährige zu sprechen und enthüllt dabei ein schockierendes Detail. Sie behauptet, in jender Nacht, die für sie beinahe tödlich geendet wäre, von ihrem Drogendealer einen gefährlichen Cocktail aus Heroin und anderen Drogen zugeführt bekommen zu haben. Dieser habe sie zudem sexuell angegriffen und dann einfach sich selbst überlassen.

"Ich hatte nicht nur eine Überdosis. Ich wurde ausgenutzt", sagt Lovato in der Doku über die Nacht im Juli 2018, von der sie sagt, dass sie damals fast gestorben wäre.