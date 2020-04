Demi Lovato: "Ich hatte eine Essstörung, war untergewichtig und fror"

"In meiner Mittagspause hatte ich immer Leute zu Besprechungen eingeladen, denn so viel habe ich gearbeitet", sagte sie. "Ich hatte eine Essstörung, war untergewichtig und fror." Lovato sagte, dass sie "nicht schlief" und sich über ihren zermürbenden Arbeitsplan zu dieser Zeit ärgerte.

Die Musikerin hat in der Vergangenheit bereits öffentlich über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme gesprochen. Im Juli 2018 kam sie in ein Krankenhaus. Danach hatte sie sich in eine Entziehungskur begeben und aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In der Coronakrise sammelt sie Spenden für Organisationen, die Menschen mit psychischen Problemen während der Pandemie helfen sollen.