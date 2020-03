Hoppla: Demi Lovato crasht versehentlich Video ihres neuen Freundes

Die Gerüchteküche brodelte seit Wochen, nun ist fix: Die US-Sängerin Demi Lovato ("Sober") ist frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite ist tatsächlich Schauspieler Max Ehrich ("Young & Restless") - ganz so, wie aufmerksame Fans längst vermutet hatten. Zuvor hatten sich Lovato und Ehrich via Social Media in Flirtlaune gezeigt.

Das Liebes-Outing passierte allerdings nicht ganz freiwillig - Lovato platzte in das Video ihres Freundes, nichtsahnend, dass sich dieser gerade live auf Instagram mit seinen Fans vernetzte. Ehrich versuchte zwar noch, sie zu warnen ("Ich bin live, ich bin live"), doch da war es bereits zu spät und das Geheimnis gelüftet: