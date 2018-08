Demi Lovato: Weiterhin Komplikationen nach Überdosis

Demi litt erneut unter ihren Gewichtsproblemen

Angeblich soll die "Sorry Not Sorry"-Interpretin seit einigen Wochen erneut wegen ihres Gewichts gelitten haben. Man sagt, sie habe sich selbst extrem unter Druck gesetzt, um für ihre "Tell Me You Love Me"-Tour wieder gut auszusehen. "Alles, worüber sie sich Sorgen machte, war ihr Gewicht", so ein Bekannter gegenüber Entertainment Tonight.