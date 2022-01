Gesundheitliche Probleme: Sorge um Sängerin Céline Dion

Bereits im Oktober 2021 musste Sängerin Céline Dion ihre Konzerte in Las Vegas aufgrund von gesundheitlichen Problemen absagen. Nachdem sie nun auch ihre USA-Tour komplett cancelte, sind viele ihrer Fans besorgt um die Gesundheit der kanadischen Sängerin.

Céline Dion sagt USA-Tour ab

Neunzehn Termine ihrer "Courage World Tour" wurden abgesagt, darunter auch die Konzerte in Denver und Los Angeles. Auf Instagram verkündete Céline Dion ihre schwere Entscheidung: "Ich hatte wirklich gehofft, jetzt bereit zu sein, wieder auf die Bühne zu gehen, aber ich finde, dass ich geduldiger sein und den Empfehlungen meiner Ärzte folgen muss." Bisher ist noch nicht bekannt, mit welchen gesundheitlichen Problemen der "My Heart Will Go On"-Star zu kämpfen hat.