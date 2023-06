Eine Eigenschaft von Prinzessin Kate, die von der Queen missachtet wurde

Ab September 2001 absolvierte sie ein vierjähriges Studium der Kunstgeschichte an der University of St. Andrews in Schottland. 2005 beendete sie das Studium mit einem Bachelor of Arts mit der Note "Upper Second-Class Honours".

Kates Geschäftsidee floppte

Vor ihrer Hochzeit mit Prinz William versuchte Kate zun√§chst eine eigene Kinderbekleidungslinie zu gr√ľnden, als Tochtergesellschaft der elterlichen Firma Party Pieces. Diese musste jedoch aus finanziellen Gr√ľnden schon vor dem Start schlie√üen.

Kate schmiss ersten Job nach weniger als einem Jahr hin

2006 wurde bekannt gegeben, dass Williams Freundin eine Stelle als Teilzeit-Zubeh√∂reink√§uferin f√ľr das Unternehmen Jigsaw angenommen hatte, das Freunden ihrer Eltern, John und Belle Robinson, geh√∂rte. Nach weniger als einem Jahr schmiss Kate den Job jedoch hin und gab bekannt, eine Karriere als Fotografin verfolgen zu wollen.

Es gab Spekulationen, dass sie ein Jobangebot f√ľr eine Ausbildung bei dem k√∂niglichen Fotografen Mario Testino in New York annehmen w√ľrde, stattdessen fotografierte Kate blo√ü Material f√ľr die Party Pieces-Website. Catherine soll auch an der Gestaltung, Produktion und Vermarktung von Katalogen beteiligt gewesen sein - von Erfolg war ihre "Karriere" als Fotografin aber nicht gerade gekr√∂nt.