Fürstin Charlène nach Typveränderung nicht mehr die Alte

Galt Charlène in der Vergangenheit immer wieder als scheue Fürstin, die am Hof nie so recht Fuß gefasst haben soll, scheint sie in letzter Zeit in ihrer Funktion als Regentin regelrecht aufzublühen.

Da wundert es nicht, dass die Daily Mail die Typveränderung der Fürstin gar als den möglichen Beginn einer neuen Ära für Charlène bezeichnet.