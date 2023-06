Fürstin Charlène: Bei Termin ohne Albert blüht sie auf

Dass ihr dieses Projekt am Herzen liegt, war Fürstin Charlène anzumerken. Die ehemalige Profischwimmerin besuchte am Freitag, dem 16. Juni, die Water Safety Days, die von ihrer Stiftung Fondation Princesse Charlène de Monaco am Strand von Calvi abgehalten werden. Bei dem Termin ohne Ehemann Albert II. zeigte sich die 45-Jährige ganz in ihrem Element.

➤ Lesen Sie hier mehr: Charlène nahm still und heimlich besonderen Termin im Spital wahr

Fürstin Charlène ganz in ihrem Element

Bei den Water Safety Days werden Workshops für Kinder zu den Themen Rettung, Erste Hilfe und Wassersicherheit abgehalten.