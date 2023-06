Ungeschminkt und grantig: Meghan nach geplatztem Spotify-Deal gesichtet

Meghan ungeschminkt und grantig

Da wundert es nicht wirklich, dass Herzogin Megan etwas grantig wirkte, als sie am Freitag von Paparazzi in der √Ėffentlichkeit geknipst wurde.

Die Daily Mail ver√∂ffentlichte Fotos, auf denen die zweifache Mutter ohne Make-up in der N√§he ihres Hauses in Montecito zu sehen ist. Sie scheint in ein intensives Telefongespr√§ch vertieft zu sein. Dann nimmt sie ihre Kopfh√∂rer ab, √ľberpr√ľft aber weiterhin st√§ndig ihr Telefon, w√§hrend sie weitergeht.

In Summe erweckte die Herzogin von Sussex keinen besonders entspannten Eindruck.