Scheidung teurer als gedacht: Noch-Ehefrau fordert von Costner irren Unterhalt

Nun berichtet die Daily Mail, Costners Noch-Ehefrau fordere Unterhalt für sich und die gemeinsamen Kinder, die Söhne Cayden (16) und Hayes (14) sowie Tochter Grace (13).

Die Summe, welche die Handtaschendesignerin angeblich, angeblich für angemessen hält, ist kein Pappenstiel. Von 250.000 Dollar (also umgerechnet etwa 227.000 Euro) pro Monat sei die Rede.

Costners Karriere nicht Grund für Trennung

Baumgartner stellt laut Gerichtsdokumenten zudem klar, dass Costners Erfolgsshow "Yellowstone" entgegen Medienberichten nicht der Grund für die Trennung gewesen sei. "Ich habe es vermieden, öffentlich über die Gründe unserer Scheidung zu sprechen", wird Baumgartner von der Daily Mail zitiert. "Ich habe dies getan, um die Privatsphäre unserer Familie zu schützen." Sie betonte: "Ich habe Kevin nicht dazu gedrängt, die Yellowstone-Show zu verlassen."

"Trotz aller Verpflichtungen von Kevin habe ich stets dafür gesorgt, dass er und die Kinder so gut wie möglich in Kontakt bleiben", so Baumgartner weiter. "Ich habe nie die Zeit und das Engagement infrage gestellt, die er brauchte, um das zu tun, was er liebte."