Wenn die Trennung ein Vermögen kostet: Die teuren Scheidungen des Kevin Costner

Auch das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder muss geregelt werden. Der "Yellowstone"-Star und Baumgartner teilen sich drei minderjährige Kinder im Alter von 12, 14 und 15 Jahren. Laut TMZ dürfte es aber auch in diesem Punkt zu keinen langwierigen Verhandlungen kommen, denn laut TMZ sollen sowohl Baumgartner als auch Costner um gemeinsames Sorgerecht bitten.

Costner zahlte 80 Millionen an erste Frau

Für Costner ist es bereits die zweite Scheidung. Der Hollywoodstar war in erster Ehe von 1978 bis 1994 mit Cindy Silva verheiratet, mit der er drei erwachsene Kinder teilt. Das Ehe-Aus zählt bis heute zu den teuersten Scheidungen der Welt. Costner zahlte an Silva damals 80 Millionen Dollar. Grund für die Trennung war angeblich Costners Affäre mit einer Hula-Tänzerin am "Waterworld"-Set.

Romanze kostete Costner 7 Millionen

Rund zwei Jahre nach der Trennung zeugte Costner einen Sohn mit Bridget Rooney, der Nichte des verstorbenen Dan Rooney, dem einst die Fußballmannschaft der Pittsburgh Steelers gehörte. Diese Affäre soll den Schauspieler 7 Millionen Dollar an Unterhalt für das Kind gekostet haben.