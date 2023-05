Plötzlich halb so alt: Carla Bruni bei Met-Gala nicht wiederzuerkennen

Carla Bruni sorgte bei der Met-Gala in New York mit ihrer jugendlichen Ausstrahlung für Aufsehen. Die 55-Jährige besuchte das Fashion-Event in einer schwarz-weißen Kreation. Als Accessoire diente ein Fächer, hinter dem die Musikerin immer wieder ihr Gesicht verbarg. Versteckte sich Bruni aber mal nicht hinter ihrem Fächer, musste man zweimal hinsehen, um das ehemalige Model zu erkennen. Denn Bruni sah bei der Veranstaltung wesentlich jünger aus als dies bei ihren letzten Auftritten noch der Fall war.

Carla Bruni in Jungbrunnen gefallen

Der Ehefrau von Nicolas Sarkozy wurden in der Vergangenheit schon oft diverse Beauty-Eingriffe nachgesagt. Sie selbst behält das Geheimnis ihres frischen Aussehens aber für sich. Über Bruni heißt es, sie würde sich mit einer knallharten Fintnessroutine in Form halten.