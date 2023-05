Streit nach der Met-Gala? Krisengerüchte um Beckham und Peltz

Auf einem der veröffentlichten Bilder blickt die Schauspielerin abweisend zu Boden, während Beckham sie besorgt ansieht. Auch das andere Bild zeigt Nicola mit finsterer Miene, während ihr Mann geknickt in die Kamera schaut. In Summe wirkt es so, als wäre Brooklyn um die Aufmerksamkeit seiner Frau bemüht, während er von ihr ignoriert wird. Kurz: Man kommt nicht umhin sich zu fragen, ob sich das Paar vielleicht gestritten hat.