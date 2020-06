Warum Kevin Costner eigentlich nicht noch einmal heiraten wollte

Er hat zwei Oscars, zwei Golden Globes und sieben Kinder aus zwei Ehen. Er ist Produzent, Regisseur, aber vor allem Star. Kevin Costner (65) dreht noch immer – die dritte Staffel der Serie „Yellowstone“ kommt demnächst auf den Bildschirm, aber seine Familie ist ihm längst wichtiger als seine Arbeit.

Von seinem Gartenhaus in Santa Barbara aus, wo er sich vor seinen drei jüngeren Kindern versteckt, spricht er über seine Ehe mit Christine Baumgartner (46), Corona und die Proteste in seinem Land.

KURIER: Glauben Sie, dass Filme Meinungen verändern können?

Kevin Costner: Wenn sie ehrlich sind, ja. Und wenn wir Amerikaner uns unsere Geschichte anschauen, dann ist klar, dass wir hier sehr viel mehr in die Tiefe gehen müssen, auch in den Storys, die wir in Filmen erzählen. Wenn wir weiterhin unsere Fehler aus den Geschichtsbüchern eliminieren, dann eliminieren wir damit unsere gesamte Geschichte.

Wir haben in den letzten Wochen viele afroamerikanische Filmemacher interviewt und sie gefragt, ob die Proteste sie überraschen. Ich würde nun gern Sie fragen.

Mich überrascht das gar nicht. Dieses Land, das auf der Idee aufgebaut ist, dass alle Menschen gleich sind, hat in Wahrheit von Anfang an Indianer, Schwarze und Latinos unterdrückt und manipuliert. Die Europäer, die hierherkamen, sind den Monarchien und der Unterdrückung in ihren Geburtsländern entflohen. Und dann haben sie hier dasselbe mit andern gemacht. Unsere Fingerabdrücke sind überall da drauf, wo Menschen in Angst und Frustration leben. Wir müssen das reparieren. Das kann so nicht weitergehen.

Sie haben einen konservativen Familienhintergrund und wurden über die Jahre liberaler, wie Sie einmal sagten. Wie erklären Sie Ihren Kindern, die ja aus zwei verschiedenen Generationen sind, die amerikanische Geschichte?

Kinder lernen von den Eltern, und ich war sicher von meinen geprägt, aber ich denke schon lange nicht mehr so wie sie. Es war nötig, da auszubrechen. Ich versuche meinen Kindern Dokus zu zeigen, die ihnen die Augen öffnen. Aber zuerst müssen wir uns selbst einen Spiegel vorhalten.