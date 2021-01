Dschungelcamp 2021: Erste Kandidaten-Namen durchgesickert

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" sind inzwische einige Details zur geplanten Ersatz-Show von RTL bekanntgeworden. Sie wird "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am 15. Jänner 2021 starten.

Das Konzept: In der 15-teiligen und täglichen Event-Sendung kann sich ein Kandidat einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern. Dafür will der Sender nach Angaben von rtl.de sogar extra den beliebten Dschungel-Doktor "Dr. Bob" einfliegen lassen. Moderiert wird die neue "Dschungelshow" vom den bewährten Camp-Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42).